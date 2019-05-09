كتب: باسل الحلواني
تسعى شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا"، لزيادة صافي أرباحها للعام المالي الحالي بنسبة 9%، ليصل إلى 6 مليارات دولار.
وتستهدف الشركة اتخاذ مزيدا من إجراءات خفض تكاليف التشغيل، وسط توقعات بتسجيل أرباح تشغيليةبقيمة 770 مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهى في مارس 2020، بمعدل ارتفاع 6% مقارنة بالعام المالي السابق.
جدير بالذكر أن "هوندا"، قد تكبدت خسائر بقيمة
وكانت "هوندا"، قد أعلنت مؤخراً عن غلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في عام 2021، وهو قرار قالت الشركة أنه يستند إلى تغييرات في سوق السيارات العالمية وليس له أي علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارتها 13 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019.. "هوندا" تسعى لزيادة أرباحها السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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