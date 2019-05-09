استقالة رئيس انفينيتي ليصبح رئيس “جيب”

الخليج ٣٦٥ نت – عقب تعيينه بخمسة أشهر فقط كرئيس انفينيتي، استقال كريسشان موينير من منصبه ليتولى رئاسة جيب فورياً، كما سيحصل على مقعد في مجلس الإدارة التنفيذي لفيات كرايسلر.

رغم كون جيب من أهم وأكثر علامات فيات كرايسلر ربحية، إلا أن الشركة عانت من خواء منصب رئاستها منذ ترقية رئيسها السابق مايك مانلي لمنصب المدير التنفيذي لفيات كرايسلر عقب موت سيرجيو مارتشيوني المفاجئ.

وصرح مانلي: “أنا سعيد بإضافة كريسشان موينير لفريق إدارتنا مع توجيهنا لفيات كرايسلر للمستقبل، حيث يجلب معه خبرة عالمية مثبتة، وأتطلع إلى النمو المستمر لجيب تحت قيادته”.

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ويُذكر أن موينير عمل في نيسان لـ 15 عاماً قبل تعيينه لإدارة انفينيتي، ليشرف على قرارات خروج العلامة من غرب أوروبا لضعف مبيعاتها هناك، وإحالة موديلات QX3 و QX30 للتقاعد.

وتعمل انفينيتي حالياً على تطوير منصة جديدة كهربائية للجيل القادم من السيارات الموجهة نحو الأسواق الآسيوية والأمريكية.