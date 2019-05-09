لكزس GX 2020 المحدّثة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لكزس GX القادمة لأول مرة في صور تجسسية جديدة، حيث تستعد الـ SUV المتقادمة أخيراً لبعض التحديثات، وإن كانت محدودة نوعاً ماً.
التغييرات الخارجية مركزة في المقدمة هنا، حيث تحاول التمويهات إخفاء المصابيح الأمامية LED المعاد تصميمها، مع رؤية شبكة لكزس المغزلية المعتادة، ولكن بتصميم أكثر حدة مقارنة بموديلات LS و LC 500، مع ملاحظة منطقة فضية بارزة للعيان أسفل المقدمة.
بالداخل التحديثات محدودة كذلك، لتشمل مقود جديد وشاشة عرض متعددة الخصائص وراء العدادات بحجم أكبر، مع احتمالية تحديث برمجيات نظام المعلومات الترفيهية.
لا نعلم ما إذا كانت GX الجديدة ستحصل على تحديثات للأداء.. ويُذكر أن الموديل الحالي يستخدم محرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 301 حصان وعزم دوران 446 نيوتن.متر، بجير أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع رباعي مع قفل تفاضلي إلكتروني.
ويُذكر أن الموديل يتمتع بنجاح مقبول للكزس، مع بيع 26,724 نسخة العام الماضي في الولايات المتحدة وحدها، ونتوقع استمرار المبيعات بوتيرة مشابهة مع تقديم الموديل المحدث.
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