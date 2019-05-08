كتب: باسل الحلواني
قرر الادعاء العام بمدينة براونشفايج الألمانية، تغريم شركة صناعة السيارات الألمانية "بورش"، مبلغ 535 مليون يورو، وذلك في إطار التحقيقات التي أجراها الادعاء ضد الشركة بسبب فضيحة العوادم الشهيرة.
وكان الادعاء العام في ميونخ، قد أقر غرامة قدرها 800 مليون يورو،في وقت سابق، على شركة أودي الألمانية، فضلاً عن غرامة مالية قدرها مليار يورو على شركة فولكس فاجن.
وواجهت "بورش"، المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، اتهامات بالتساهل والإهمال في الرقابة على تطبيق معايير البيئة بشأن
وكانت "فولكس فاجن"، قد واجهت أزمة كبيرة، بعد اتهامها من قبل الوكالة الأمريكية لحماية البيئة بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل في البلاد وتفاقمت بعد اعتراف المجموعة الألمانية بأن 11 مليوناً من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات انبعاثات الغازات الملوثة من سياراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر "بورش" تتكبد غرامة مالية 535 مليون يورو بعد تورطها في "فضيحة الاتبعاثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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