مرسيدس مايباخ GLS القادمة تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عن مرسيدس GLS-Class 2020 رسمياً في معرض نيويورك للسيارات، نعلم أن نسخة مايباخ بالغة الفخامة في طريقها كذلك، وقد رأينا صور تجسسية لها في الماضي مع سيارة اختبارية العام الماضي في معرض بكين للسيارات، لنحصل على فكرة مقبولة لما قد تكون عليه السيارة في نسختها الإنتاجية النهائية.

وقد قامت المصممة نيكيتا تشويكو برسم صور توقعية مثيرة للاهتمام لمايباخ القادمة.. ونرى هنا نفس الشكل العام لـ GLS-Class ولكن مع مقدمة مختلفة تماماً وشبكة تهوية كرومية تشع فخامة ورقي مقارنة بأي سيارة أخرى في فئتها.

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ونرى تغييرات شكلية أخرى كلها مستهدفة لتخفيف أي جوانب رياضية لـ GLS-Class، مثل استخدام أنانبيب عادم رباعية أصغر حجماً مع المزيد من الكروم في مختلف أنحاء الخارجية.

من المتوقع اعتماد مايباخ الجديدة على محرك V8 تيربو مزدوج بقوة 500 خصان مع نظام دفع رباعي، ونعلم أن السيارة سيتم بناءها في أمريكا في نفس مصنع ألاباما الذي ينتج GLS-Class السابقة وموديلات أخرى عديدة، ومن الغالب طرح السيارة العام الماضي بسعر لن يقل عن 200,000 دولار (750,000 ريال).