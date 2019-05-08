دولة أوروبية تعاقب السائقين المخمورين بإجبارهم على العمل في غرف الموتى وتنظيف الجثث

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت حكومة دولة مولدوفا في شرق أوروبا عن معاقبة السائقين المخمورين بالعمل في غرف الموتى (المشرحة) إذا أردوا استعادة تصاريح قيادتهم، كجزء من البرنامج الحكومي للقضاء على الإدمان الكحولي والقيادة تحت تأثيرهم.

تحت هذا البرنامج، السائقون الراغبون في الاعتذار عن تصرفاتهم وإعادة التأهيل مجدداً أمامهم خيار دفع 225 دولار (840 ريال) والتطوع للعمل في المشارح المتصلة بالمستشفيات إذا أردوا استعادة تراخيصهم، وقد يبدو هذا مبلغاُ صغيراً ولكن متوسط الرواتب الشهريى في مولدوفا هو 340 دولار (1270 ريال)، كما أن البرنامج مستمر لثلاثة أشهر كاملة، ما يجعله عملية مرهقة للغاية.

على هؤلاء السائقين المساعدة في علاج مرضى حوادث الطرق في المستشفيات، وفي حالة عدم وجودهم، عليهم تقديم مساعدة في غرف الموتى وتجهيز الجثث وتنظيفها.

وليس الجميع قادر على تحمل الأمر، حيث اندفع أحدهم خارج المشرحة ليتقيأ عقب دقائق فقط من الدخول إليها، وصرح آخر لمجلة Publika: “لن أشرب الكحول مجدداً بسبب هذا، ليس قطرة واحدة في حياتي.. لا أرغب في أن أمر بهذه المعاناة مجدداً أبداً”.