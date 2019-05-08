جيمس بوند سيقود سيارة غير متوقعة في فيلمه القادم

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما اشتهر جيمس بوند بعلاقته الوطيدة باستون مارتن، حيث قاد العديد من موديلات الشركة على مدار أفلامه السابقة، ومن المتوقع أن يقود واحدة أخرى في فيلمه القادم، ولكنها ليست السيارة الوحيدة التي سنرى العميل السري وراء المقود فيها.

ظهرت صور مبكرة من تصوير الفيلم الخامس والعشرين لجيمس بوند، والتي تكشف قيادة الممثل دانيل كريج للاند روفر كلاسيكية من الفئة الثالثة، وهو الموديل الذي سبق ديفندر.

يبدو أن جيمس بوند سيقود اللاند روفر القديمة في مشهد مبكر داخل جامايكا، وتعتمد السيارة الزرقاء مكشوفة السقف على عجلات فولاذية بلون البيج.. ويُذكر أنها لن تكون المرة الأولى التي تظهر فيها لاند روفر في أفلام جميع بوند، حيث ظهرت موديلات الفئة الثالثة في فيلم The Living Daylights عام 1987، مع مشاركة ديفندر وديسكفري وغيرهم في الأفلام الأخيرة.

بالطبع، جيمس بوند لن يتخلى عن استون مارتن، حيث سيقود موديل رابيد اي الجديد، وهي اول سيارة كهربائية بالكامل للشركة البريطانية، بموتورين كهربائيين بقوة 600 حصان وعزم دوران 950 نيوتن.متر، وتنوي استون مارتن بناء 155 نسخة فقط من الموديل المحدود جداً.