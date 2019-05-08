أشهر 5 أعطال تصيب السيارات الحديثة

الخليج ٣٦٥ نت – من العوامل الأساسية التي يقوم على أساسها الأشخاص بشراء سيارة جديدة بدلاً من السيارات المستعملة هو توقعهم بعدم تعرض السيارات الحديثة إلى المشاكل والأعطال لمدة خمس سنوات على الأقل، وهو ما يؤدي إلى توفير أموال كثيرة على أعمال الصيانة.

لكن كثير ما يحدث في وقتنا الحالي أن تتعرض السيارات الحديثة لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية، كما تتواجد في بعض السيارات عيوب تصنيع تؤثر على سلامة وأمن السيارة.

ولقد قامت مؤسسة Which البريطانية المتخصّصة في الأبحاث الاستهلاكية بإجراء عدد من الأبحاث حول أكثر الأعطال انتشاراً في السيارات الحديثة، وجاءت نتائج الأبحاث والتي كانت مستمدة من تجارب مالكي عدد كبير من السيارات الحديثة على وجود خمس أعطال رئيسية تصيب السيارات في الثلاث سنوات الأولى من شراء السيارة، وسوف نستعرضها هنا اليوم، وهم كما يلي.

1- البطارية

أشارت نسبة كبيرة من المشاركين في الأبحاث إلى ظهور أعطال في البطاريات بصورة سريعة عما هو متوقع، لكن هذه الأعطال غالباً ما ترجع إلى سلوكيات خاطئة للسائقين، حيث توجد كثير من التجهيزات الكهربائية في السيارات الحديثة، ويحدث أحياناً سوء استخدام لها، كما قد يتناسى السائقين غلق أضواء الإنارة، ونسيان فصل الأجهزة التي تشحن عبر البطارية.

2- نظام التحكم في العادم

كشفت الأبحاث شكوى الكثير من السائقين من ظهور مشكلة في نظام التحكم في ملوثات العادم والذي يعمل على الحدّ من انبعاثات الغازات السامة الخارجة من المحرك، حيث يشعر السائقين بضعف أداء السيارة، وتصاعد الدخان الكثيف من العادم، بالإضافة إلى ظهور علامة التحذير من وجود مشكلة في نظام العادم على لوحة التحكم في السيارة.

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3- خلل ضبط نظام تحديد المواقع

على الرغم من اعتقاد كثير من الأشخاص أن نظام تحديد المواقع من الأشياء الكمالية فى السيارة وليس ذات أهمية، لكن في عصرنا الحالي أصبح جميع السائقين تقريباً يعتمدون على نظام تحديد المواقع في جميع تنقلاتهم خاصة عند السير في المدن الجديدة، كما أنه من المميزات التي تم دفع مبالغ إضافية بها عند شراء السيارات، لكن كثيراً ما يحدث خلل لهذا النظام.

4- نظام التعليق الهوائي

يعتبر نظام التعليق الهوائي من أبرز الأنظمة في السيارات، ويتكون من ماصات الصدمات والدعامات والنوابض، وفي حال تعرضه للأعطال فإنه يؤثر على سلامة وأمان السيارة، وذلك لتأثيره على مقود القيادة وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية، كما يؤثر على مسافة الكبح، ويؤثر أيضاً على راحة الركاب.

5- نظام المكابح

إصابة نظام المكابح في السيارة بالأعطال من أخطر ما يكون على سلامة السائقين والركاب، وحسب الأبحاث فإنه من أكثر الأعطال التي تصيب السيارة الحديثة تأتي بسببه، لذا ينصح بإجراء فحص دوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها حتى وإن كانت السيارات جديدة.