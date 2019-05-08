مهندس بتويوتا يكشف لماذا تستخدم سوبرا 2020 محرك بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تدشين سوبرا GT 2020 وقد تساءل البعض، لماذا لم تستلم السيارة محرك تويوتا أصلي؟.. لأن السيارة تم تطويرها بالتعاون مع بي ام دبليو وترتكز على نفس منصة Z4 الجديدة، ما دفعها لاستخدام محرك تيربو ست سلندرات لبي ام دبليو.
وقد صرح تيتسويا تادا، المهندس المشرف على تطوير سوبرا، في مقابلة صحفية أخيرة أن سوبرا الجديدة احتاجت لمحرك 6 سلندرات مستقيمة مثل الأجيال القديمة، ولكن لأن تويوتا لا تبني محرك كهذا حالياً، اضطرت للاعتماد على مصادر أخرى.
“إذا قمنا بتطوير محرك ست سلندرات بأنفسنا فكنا سنحتاج لبناء مصنع كامل له، وهو غير واقعي إطلاقاً”، وببساطة تويوتا لم ترى أي فايدة مرجوة من محركات الست سلندرات مستقيمة في الموديلات الأخرى بخلاف سوبرا، لكونه من أصعب المحركات من ناحية الوضعية والتهيئة الداخلية وتجهيز مساحة كافية له مقارنة بمحركات V6 وغيرها.
تطوير محرك جديد كلياً لسوبرا كان سيؤدي لسيارة أغلى بكثير وفترة تطوير أطول.. وبينما سعر السيارة الحالي 50,920 دولار (191,000 ريال) ليس رخيصاً ولكنه مقبول مقارنة بأداء السيارة، ولكن في حالة صنع تويوتا للمحرك بنفسها وقضائها لعامين آخرين في التطوير فقد كان السعر سيرتفع لـ 100,000 دولار على الأقل (375,000 ريال)، ما سيؤثر بشدة على تنافسية سوبرا في الأسواق.
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