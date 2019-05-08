“بالصور” جولة داخل مصنع طائرات هوندا الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف طائرة هوندا HA-420 باسم هوندا جيت “HondaJet”، حيث تعد واحدة من أكثر الطائرات الخاصة الصغيرة إبداعاً وإثارة للإعجاب في العالم، حيث أن ذلك ليس بالأمر المفاجئ نظراً لكونها نتيجة تطوير وبحث ثلاثة عقود كاملة.

تمكنت هوندا من الكشف عن هوندا جيت الإنتاجية في 2003 قبل أن يتم إنشاء شركة هوندا لصناعة الطائرات في 2006، وقد تم في 2018 إطلاق نسخة محدثة من الطائرة باسم هوندا جيت ايليت، وهو ما يعد نفس اسم الفئات الفاخرة من سيارات العلامة اليابانية المعروفة، حيث قدمت نسخة ايليت مقصورة أكثر هدوئاً مع تصميم ديناميكي أكثر بسعر 5.25 مليون دولار (19.68 مليون ريال)، أي بزيادة قدرها 350,000 دولار (1.31 مليون ريال) عن الطائرة الأصلية، وسوف نذهب اليوم في جولة داخل مقر الشركة القائم في مدينة غرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية، ما يختلف عن أي من مقرات هوندا الأخرى.

يمتد هذا المقر الخاص بهوندا على مساحة 538,232 متر مربع، وهعو ما يعد نتيجة استثمار قيمته 230 مليون دولار بجوار مطار بيدمونت ترياد الدولي، حيث نرى فور الدخول طائرة هوندا جيت ايليت بتصميمها الراقي والمثير للإعجاب مع تجربة الركوب المريحة.

يعمل بالمقر 1,500 شخص، ويوجد داخل المبنى الإداري الرئيسي نسخة من طائرة هوندا جيت الأولى بجانب عدد من منتجات الشركة الأخرى الأفخم مثل دراجة جولد وينج النارية وسوبركار NSX مع نسخة مصغرة من المقر بالكامل.

Advertisements

لاحقاً نصل إلى منشأة التجميع الرئيسية التي تتطلب ارتداء نظارات وقائية، حيث أن هذا هو مكان تجميع طائرات هوندا جيت، والتي تبدأ من خلال قدوم الهياكل المفرغة المصنوعة من ألياف الكربون من قبل شركة GKN Aerospace، ليتم بعدها دمجها بالأجنحة والمثبتات العمودية مع تركيب أنظمة الهبوط متبوعة بتثبيت محركات هوندا GE HF120 التيربو أعلى الأجنحة.

داخل منشأة الإنتاج نرى عدة طائرات مصطفة في مراحل مختلفة من عملية التجميع اليدوية، بينما نرى طائرة شبه مكتملة في نهاية خط الإنتاج.

هذا وبعد خروج الطائرات من منشأة الإنتاج، يتم طلاء الطائرات وتزويدها بالداخلية المخصصة لها، فيما يتم تقديم المنتج النهائي للعميل في مركز التوصيل، حيث تكون مكتملة مع منطقة استقبال فخمة وموضوعة على منصة دوارة تسمح باستعراض الطائرة من مختلف الزوايا.