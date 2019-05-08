تعرف على اهمية النقاط السوداء بزجاج سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – كثير من قائدي السيارات يتجاهلون معرفة وظائف العديد من الأشياء والأجزاء في سيارتهم، حيث أنهم يقومون بركوب السيارة ويشغلون المحرك ويتحركون على الفور، من هذه المكونات الهامة في السيارة عدد من أزرار الطبلون، وبعض وظائف لمبات التحذير في لوحة العدادات، ووظيفة النقاط السوداء على حواف الزجاج الأمامي للسيارة.

واليوم سوف نلقي الضوء على النقاط السوداء على حواف الزجاج الأمامي، والتي لا يدري الكثير من قائدي السيارات أهميتها ووظيفتها، وكذلك أهمية الإطار الأسود حول الزجاج.

في البداية هذا الإطار الأسود يسمى فريت “Frit”، وهي عبارة عن مادة لامعة شبه شفافة تعمل على الاتصال والربط بين الزجاج وجسم السيارة ولها العديد من الفوائد الأخرى، حيث أن الجزء الداخلي لها يتيح للمادة اللاصقة بربط الزجاج بجسم السيارة.

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أما الجزء الخارجي من الإطار الأسود يعمل على الحفاظ على الرابطة اللاصقة من الأشعة فوق البنفسجية، حيث إن تعرض المادة اللاصقة لاشعة الشمس تؤدي إلى ضعفها مع مرور الوقت، كما أنه من الفوائد الأخرى للإطار هو إخفاء مكان الالتصاق.

وهنا نأتي إلى أهمية النقاط السوداء التي تتواجد على الزجاج من الأسفل عند الشريط، والنقاط التي في الأعلى خلف المرآة على الزجاج الأمامي، أما النقاط السوداء التي في الأسفل فإنها تعمل على تشتيت الحرارة بين الزجاج والإطار الأسود “frit” عند تصنيع الزجاج نظراً لأن الإطار يتأثر بشكل أسرع من الزجاج بالحرارة بسبب لونه الأسود.

أما النقاط السوداء التي تتواجد خلف المرآة على الزجاج الأمامي، فإنها تعمل على حجب أشعة الشمس التي تدخل من بين حاجبي الشمس الأماميين.