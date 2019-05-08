الوفاق لتأجير السيارات تطلق فعالياتها الرمضانية بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال

بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى مئة ألف ريال سعودي، “الوفاق” تبدأ فعالياتها في شهر رمضان المبارك

الخليج ٣٦٥ نت – كعادتها السبّاقة في الساحة ونشاطها المعتاد، استعدت “شركة الوفاق لتأجير السيارات” لإطلاق حزمة من الفعاليات الرمضانية بجوائز تصل قيمتها لمئة ألف ريال سعودي، وبدأت مع حلول شهر رمضان المبارك عبر تويتر

وتتكوّن فعاليات “الوفاق” في الشهر الفضيل من مسابقتين الأولى والتي تندرج تحت حملة الوفاق #اقرا_مع_الوفاق والتي انطلقت من يوم 1 رمضان عبر #رتل_مع_الوفاق لتبادل القراءات والتلاوات المختلفة للقرآن الكريم في الشهر الفضيل لسكان المملكة العربية السعودية أيًا كان عمرهم وجنسيتهم ومستوى قراءاتهم في تسجيل فيديو لا تتعدى مدته دقيقة واحدة يتم المشترك التعريف به بنفسه ومن ثم يبدأ بتلاوة ماتيسّر له من القرآن الكريم ومشاركته عبر الهاشتاق المذكور.

وقد بدأ المتنافسون بمشاركة تلاواتهم المتنوعة عبر الهاشتاق وسيتم السحب على خمسة فائزين وإختيارهم في يوم 15 رمضان. لم تكتفِ الوفاق بمسابقة واحدة لتبرز في الشهر المبارك بل أضافت أيضًا مسابقة أخرى عبارة عن اسئلة متنوعة يتم طرحها في كل يوم اثنين وخميس عبر #مسابقات_الوفاق_الرمضانيه ويتم إختيار الفائزين الثلاثة في كل سؤال في اليوم التالي من طرح السؤال.

يُذكر أن هاشتاق #مسابقات_الوفاق_الرمضانيه قد حصد تفاعلًا كبيرًا من المتابعين وحرصت “الوفاق” على أن يكون في كل مسابقة أكثر من فائز واحد بجوائز نقدية من نصيب الفائزين.