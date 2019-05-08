كيا هابانيرو النموذجية تثير الإعجاب بجمعها بين الجراءة والابتكار

سيارة كيا هابانيرو النموذجية تثير الإعجاب في مانهاتن

رؤية جديدة مثيرة ومدهشة لمستقبل السيارات الكهربائية

تم إبتكارها وإنشاؤها في استديو شركة كيا في كاليفورنيا، وهي سيارة متعددة الاستخدامات ومبتكرة من فئة جديدة تمامًا – “السيارة الشاملة المتعددة الأغراض” أو “ECEV”

تجمع بين كل من التصميم الجريء والمبتكر ومزايا التكنولوجيا الفائقة لتعكس المستقبل التفاعلي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة كيا موتورز أمريكا (KMA) اليوم عن رؤيتها لمستقبل السيارات الكهربائية المبتكرة والمدهشة، حيث إن سيارة كيا هابانيرو النموذجية هي سيارة كهربائية بالكامل مدهشة، تعمل بنظام الدفع الرباعي، ومزودة بأربعة مقاعد ويمكنها قطع إجمالي مسافة تتجاوز 300 ميل بالكهرباء فقط بدون إعادة شحن، ووضع مستقل من المستوى الخامس، وأبواب على شكل جناح الفراشة، وتقنية تكاد تكون أكثر تطوراً مما ساعد الإنسان في الهبوط على القمر، ولكنها ليست سيارة خارقة خيالية من المحتمل أن لا يتم إنشاؤها أبدًا، بل هي نظرة فاحصة ودقيقة وطموحة لمستقبل السيارات حيث يتم دمج كل من التصميم والقدرة والفائدة والإبداع في سيارة واحدة.

وقال السيد/توم كيرنز، نائب رئيس قسم التصميم في مركز التصميم الأمريكي لـشركة كيا (KDCA): “أردنا أن تكون هذه السيارة النموذجية مريحة في التنقل في شوارع المدينة، وعلى المنعطفات الحادة على الطرق الساحلية والوعرة وخلق الثقة في تحدي المغامرات في المناطق البرية النائية”. لقد تخيلنا سيارة ملائمة للجميع وبها كل شيء تقريبًا، إلا أننا بعد ذلك، وعندما رأينا المنتج النهائي، تفاجأنا بخيال المبدعين في سيارة كيا هابانيرو ومختبرها التكنولوجي وكلنا رغبة وتشوق لرؤيتها في طرقنا وشوارعنا” “فمن خلال جنوطها القوية مقاس 20 بوصة، وبروزها القصير وأكتافها الكبيرة، فإن سيارة كيا هابانيرو تتميز بالمظهر العضلي القوي وقدراتها المدهشة، سواء كنت تقودها عبر طرق المدينة لإحضار أغراض البقالة، أو تنطلق بها مسرعاً لحضور أي اجتماع أو في البراري في رحلة صيد عبر الطرق الوعرة وبعيداً عن المدينة”

قال السيد/مايكل كول، مدير العمليات، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة كيا موتورز أمريكا: “إننا في غاية الفخر تجاه مركز التصميم لدينا؛ فإن تصميم سيارة كيا هابانيرو يعتبر عمل عبقري من حيث المهارة والخيال، حيث لا يقتصر الأمر على تلبية تصميمها الجميل لاحتياجات التنقل في المستقبل، ولكن الهندسة والتكنولوجيا التي تحتويها تستشرف وتتوقع الطريقة التي سوف يرغب الناس أن يتنقلون بها في المستقبل القريب. ”

فئة جديدة كاملة من السيارات

سيارة كيا هابانيرو عبارة عن سيارة كروسوفر مدمجة متعددة الأغراض من حيث فئة الصناعة الحالية، ولكن لا يمكن تعريف سيارة كيا هابانيرو بهذه السهولة، فإنها في الأساس سيارة شاملة متعددة الأغراض” أو “ECEV” – حيث أنها سيارة ركاب، وكروسوفر، ورياضية، وتحتوي على أحدث التكنولوجيا إضافة إلى أنها سيارة مغامرات.

تصميم خارجي يسلب القلوب والأبصار

يتميز تصميم سيارة كيا هابانيرو بالتفاعل النشط بين عنصرين فاعلين هما: الغلاف المعدني الواقي للإطارات الأمامية والذي يمتد على جانبي جسم السيارة واللوحة المعدنية “باللون الأحمر الحممي المشرق” التي تشمل العمود C وتمتد لأعلى السيارة وفوق السقف، هذان العنصران يخلقان طاقة حيوية وهيئة مائلة للأمام مما يشير إلى أن سيارة كيا هابانيرو جاهزة للإطلاق، ولقد تم تعزيز هذه الطاقة الكامنة من حيث الميل إلى الأمام عبر جسم السيارة الأنيق الذي يلتف حول الجانب الأمامي، ويمتد عبر الكتف، وينتهي بشكل ديناميكي على الإطارات الخلفية.

يشبه شبك سيارة كيا هابانيرو مقدمة وجه القرش، مع وجود فجوة تشبه الشق مليئة بـ “أسنان” من الألمنيوم الأسود اللامع تشبه شفرات التبريد الموجودة على الأجهزة الإلكترونية المتطورة. كما إن بنية شاسيه السيارة الكهربائية يسمح بجعل الإطارات في زوايا السيارة، مما يمنح سيارة هابانيرو هيئة واسعة وواثقة.

وتضفي ألواح التزلج المصنوعة من الألمنيوم وخطافات السحب المكسوة بالألمنيوم واللمسات الجمالية بقطع المعادن المكسوة بأكسيد الألمنيوم المطلية باللون الأحمر الحممي المشرق واسم سيارة هابانيرو المنقوش مظهرًا راقيًا مما يدل على أن السيارة جاهزة للمغامرة، ولعل الأهم من ذلك مصابيح الإضاءة النهارية التي تسلب الألباب وتضفي الحيوية وتلفت الإنتباه إلى وجود وحيوية سيارة كيا هابانيرو في الطريق “وكأنها تقول أنا هاهنا”.

التصميم الداخلي المدهش ومجموعة من المزايا عالية التقنية

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إن طريقة فتح أبواب سيارة كيا هابانيرو الأربعة التي تشبه أجنحة الفراشة يدل على تصميمها الداخلي المستقبلي، كما إن لون الكابينة الداخلية باللون الأحمر الحممي يشير إلى الشغف والحيوية، كما إن التصميم الداخلي الحديث للسيارة يتميز بالمقاعد الأمامية ذات التهوية والمزينة بإِبْزِيم نسيجي مجعد والتي تبدو وكأنها تطفو داخل المقصورة الفسيحة، كما يساهم في جمال المظهر الأنيق والحديث للتصميم الداخلي عدم وجود شاشات مستطيلة ومقابض وأزرار التحكم التقليدية، وبدلاً من ذلك، تتميز سيارة كيا هابانيرو بنظام شاشة عرض على كامل الشاشة الأمامية (HUD) يتم التحكم فيه عن طريق لوحة أدوات أكريليكية مقعرة وهي عبارة عن شاشة كبيرة تفاعلية تعمل باللمس ومزودة بحساسات ضوئية لعرض المعلومات (SLF)، كما يتيح نظام تقنية مشاركة الخيارات (TOSS) للمستخدمين إمكانية التنقل بين خيارات السيارة وتحريكها عبر شاشة الزجاج الأمامي “HUD” كما لو كانت قطع من الشطرنج.

يتم الحفاظ على راحة ركاب سيارة كيا هابانيرو من خلال نظام التهوية المحيط الرشيق (PVS) الذي يوزع بهدوء وبشكل متساو الهواء في جميع أنحاء المقصورة، كما توجد أرضية مصقولة بنمط هندسي جرئ، ينشأ عنها حركة تعكس تقنيتها المطورة داخل المقصورة، إضافة إلى أنه يمكن أن يتم التحكم في تأثير الإضاءة الملونة (LCE) وجعلها خافتة أو ساطعة، ويمكن تعديل تدرج اللون وفقاً لمزاج البيئة الداخلية.

عندما يتم إستخدام نظام القيادة الذاتية لسيارة كيا هابانيرو من المستوى الخامس فإن عجلة القيادة ولوحة العدادات تنسحب إلى الأمام لتوفير مساحة أكبر للركاب في المقاعد الأمامية، كما يمكن عرض وسائل التواصل الإجتماعي أو الترفيه الأخرى، مثل عرض الأفلام في حالة المسافات الطويلة على الطرق السريعة، وذلك عبر نظام الفيديو والشاشة على كامل الزجاج الأمامي “HUD”.

تتميز سيارة كيا هابانيرو بوجود تقنية “القيادة المتكيفة آنيا مع المشاعر” (R.E.A.D) المبتكرة من شركة كيا، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام في معرض الالكترونيات الاستهلاكية، حيث تسعى هذه التقنية منذ بدئها إلى تحسين المقصورة وتخصيصها، مع تحليل الحالة العاطفية للسائق في الوقت الآني الفعلي من خلال تقنية التعرف على الإشارات الحيوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إنها تراقب الحالة العاطفية للسائق ثم تقوم بتصميم البيئة الداخلية وفقًا لتقييمها، وبالتالي تغيير الظروف المتعلقة بالحواس البشرية داخل المقصورة الأمر الذي يخلق بدوره تجربة قيادة أكثر متعة وأمانًا.

كما تساعد تقنية R.E.A.D أيضًا نظام تتبع العين (ETS) في سيارة كيا هابانيرو عبر شاشة عرض للرؤية الخلفية على مساحة 180 درجة، حيث يستخدم النظام الذكاء العاطفي المستند على الذكاء الإصطناعي لمراقبة الوقت الذي ينظر فيه السائق إلى أعلى الزجاج الأمامي حيث توجد مرايا الرؤية الخلفية التقليدية بشكل تقليدي، فيستشعر فورًا حاجة السائق إلى رؤية المشهد خلف السيارة فيقوم على الفور بعرض فيديو للرؤية الخلفية على مساحة 180 درجة.

لا توجد خطط فورية لاستخدام الذكاء الاصطناعى للإحساس بالوقت الذي يكون فيه السائق جائعًا ثم توجيهه إلى أقرب مطعم للخدمة عبر السيارة حيث تكون الوجبة المطلوبة جاهزة للإستلام، ولكن التكنولوجيا يمكن أن تتطور يومًا ما لجعل مثل هذه المهمة ممكنة. علماً بأنه لا ينبغي على الذكاء الاصطناعي والأتمتة أن تفسد متعة القيادة، كما يخشى بعض عشاق قيادة السيارات، ولكن ينبغي أن يعززوها – وبتوقعنا لمثل هذه الاحتياجات فإننا سوف نضع في الإعتبار ونركز على تجربة القيادة.

إستشراف المستقبل

يفترض البعض أن سيارة كيا هابانيرو النموذجية لن يتم إنشاؤها أبدًا، لكننا لا ننصح بالمراهنة بكل شيء بناء على ذلك. لقد طرحت شركة كيا، خلال الـ 18 شهرًا الماضية، سيارتين هما: سيارة كيا ستينجر وتيلورايد النموذجيتين حيث تم الإعتماد في تصميمهما بشكل كامل على خيال المستخدمين بشكل عام. إن أبواب سيارة كيا هابانيرو على شكل أجنحة الفراشة، ربما لا تكون مناسبة في يومنا هذا، ولكن المستقبل يأتي بكل ما هو مثير وشركة كيا مستعدة لقيادة صناعة السيارات في هذا العالم المثير الملئ بالاحتمالات.

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