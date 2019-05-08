خطوات لحماية محرك سيارتك في الصيف.. تعرف عليها

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هناك خطوات هامة لحماية محرك سيارتك في فصل الصيف، يمكنك اتباعها للحفاظ على محرك السيارة

المراجعة الدورية

حيث أنه مع قدوم الصيف يزداد الضغط على السوائل والغازات بالسيارة، ما يزيد من فرص حدوث تلف للمواسير والوصلات والخراطيم، بجانب مكونات التكييف ودورة التبريد والزيت، ولتجنب تلك الاضرار عليك الفحص الدوري للسوائل و الزيوت و مراقبة أسفل السيارة في أماكن انتظارها و حول أجزاء المحرك لعدم وجود بقايا أي زيوت.

مستوى الوقود

تجنب انخفاض مستوى الوقود مستواه الأخير لان انخفاضه لتلك المرحلة يجعله يسحب الشوائب، المترسبة في قاع الخزان بشكل مباشر للمحرك ودورة الوقود والحقن، خاصة الرشاشات، ما يسبب خطراً حقيقياً على محرك السيارة.

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جودة المحرك

هناك عاملين مهمان لضمان أفضل أداء من محرك السيارة أولهما الوقود، وثانيا الهواء اللازم لعملية اشتعال الوقود، وبالتالي فلابد أن يصل الهواء للمحرك بشكل كافٍ وجيد جداً دون أي عوائق، لذلك عليك الحرص بنظافة "فلتر الهواء"، و"الريادتير".

دورة التبريد

التأكد من عمل نظام التبريد بالكفاءة المطلوبة، و لنظام التبريد دور هام في الحفاظ على درجة حرارة المحرك ومنعها من الارتفاع، وهذا النظام يشمل الـ"رادياتير" والـ "ثرموستات" ومضخة المياه والخراطيم والوصلات.

مستوى الزيت

يعتبر زيت المحرك أهم العوامل التي تحافظ على إطالة عمره، فزيت المحرك يمنع أجزاءه المعدنية من الاحتكاك ببعضها البعض والتآكل، كما أنه يمنع ارتفاع درجة حرارته أثناء عمله وينظفه ويغسله من الداخل.