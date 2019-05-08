كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Manhart تجري تعديلات شرسة على سيارة بي إم دبليو Z4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة Manhart الألمانية المتخصصة في تعديل سيارات بي إم دبليو بنشر صور عبر حسابها على فيس بوك لـ Z4 معدلة، ولكن لم تفصح عن قدرات المحرك للكوبيه بعد التعديل.

جاءت بي إم دبليو Z4 من الخارج بشريط ذهبي اللون في الأمام و وصلت الخطوط الذهبية على هيكل السيارة الأسود اللامع على الجوانب وإلى الخلف، مع وضع شعارات Manhart بدلاً من بي إم دبليو.

كما زودت السيارة من الأمام بشفرات أسفل الصدام وهناك لمسات رفيعة باللون الذهبي أحاطت بالصدام الأمامي، مع اطارات جديدة وخطوط حادة على الأبواب. أما من الخلف نلاحظ وجود 4 مخارج للعادم ومشتت هواء جديد ولمسات ذهبية اللون على الصدام.