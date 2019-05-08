"ماستر" و"ترافيك".. تعرف على أحدث سيارات نقل مميزة من "رينو"

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة السيارات الفرنسية "رينو"، الستار عن جيل جديد من سيارات النقل الصغيرة، ومتوسطة الحجم، يعد نقلة كبيرة في هذه الفئة من السيارات، حيث أعلنت عن طرح سيارتين تم تجهيزهما بالعديد من الأنظمة الحديثة.

السيارة الأولى هي "رينو ماستر" فان، والتي تتميز بهيكل انسيابي يمنحها قدرة كبيرة،على تقليل مقاومة الهواء، وتحمل محركاً يعمل بالبنزين بسعة 2.3 لتر، وعزم 190 حصانا، مرتبط بناقل حركة مكون من

6 سرعات، ومن المنتظر أن تتوافر السيارة الجديدة بعدة نماذج.

أما السيارة الثانية، فحملت اسم "رينو ترافيك" ميني فان، وجاءت هي الأخرى بهيكل أنيق، وتعتمد على نوعين من المحركات، الأول كهربائي مزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 120 كلم بالشحنة الواحدة، والثاني ديزل بسعة 2 لتر.

Advertisements