تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية.. "فورد" تطلق طرازاً جديداً من "إيدج"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، عن طرح أحدث موديل من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "إيدج".

وتحمل السيارة محركاً تربو مزدوج بقوة 238 حصان، وعزم أقصي 500 نيوتن متر، مرتبط بناقل

حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو ما يمكن "إيدج"، من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية.

وتستهلك "إيدج"، 8.9 لتر وقود كل 100 كيلومتر، وتحتوي مقصورتها الداخلية على العديد من أنظمة الأمان الحديثة في مقدمتها وظيفة السير في الزحام، ونظام تحذير الزاوية الميتة، ومساعد مسار القيادة، ونظام التحذير من التعب والإرهاق، والنظام الفعال للكبح الاضطراري ونظام التعرف على الإشارات المرورية.

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