كتب: باسل الحلواني
أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، عن طرح أحدث موديل من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "إيدج".
وتحمل السيارة محركاً تربو مزدوج بقوة 238 حصان، وعزم أقصي 500 نيوتن متر، مرتبط بناقلحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو ما يمكن "إيدج"، من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية.
وتستهلك "إيدج"، 8.9 لتر وقود كل 100 كيلومتر، وتحتوي مقصورتها الداخلية على العديد من أنظمة الأمان الحديثة في مقدمتها وظيفة السير في الزحام، ونظام تحذير الزاوية الميتة، ومساعد مسار القيادة، ونظام التحذير من التعب والإرهاق، والنظام الفعال للكبح الاضطراري ونظام التعرف على الإشارات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية.. "فورد" تطلق طرازاً جديداً من "إيدج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.