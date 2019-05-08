تسير 350 كيلو متر في الشحنة الواحدة.. "مرسيدس" تطرح SUV كهربائية جديدة بـ1.2 مليون جنيه

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، عن سيارتها الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات "EQC"، والتي تعتمد على مواد من الصلب والألومنيوم وألياف الكربون.
وزودت السيارة الـ SUV الجديدة، بنظام دفع كهربائي، بقوة 300 كيلووات (أي ما يعادل 408حصان) و 765 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وتستطيع "EQS"، أن تسير ما بين 300 و 350 كيلومتر، في الشحنة الواحدة، التي تستغرق حوالي 40 دقيقة، وذلك بفضل بطارية ليثيوم أيون
ويمكن التحكم في غالبية وظائف السيارة عن طريق خاصية الأوامر الصوتية، فضلاً عن اعتماد العديد من الأنظمة بها على الاتصال بشبكة الإنترنت، ومن المنتظر أن يبدأ سعر السيارة من 60 ألف يورو، وهو ما يعادل 1.2 مليون جنيه.
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