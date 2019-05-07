اليك الحالات التي يجب فيها اعطاء أفضلية المرور للسيارات الأخرى

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب فيها اعطاء أفضلية المرور للسيارات الأخرى. وكانت التغريدة، كالتالي: “المعرفة الصحيحة بإعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى مهم في تحقيق السلامة المرورية”. لذا يجب إعطاء أفضلية المرور للحالات التالية: المشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.

السيارات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات.

السيارات على الطرق الرئيسية.

السيارات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف.

وسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها.

سيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ.

السيارات بالمسار المراد الانتقال له في حالة السير بمحاذاتها.

من كان طريقه مفتوحاً في حالة إغلاق جزء من الطريق.

السيارات التي بداخل الدوار.

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