رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة ستنافس فورد رينجر

الخليج ٣٦٥ نت – لا توفر رام حالياً سوى طراز 1500 2019 بفئة البيك اب التي تأتي بسعر أقل من 30,000$ (112,500 ريال) بفارق طفيف، ولكن يبدو أن هذا سيتغير في المستقبل القريب مع نية العلامة الأمريكية طرح بيك اب جديدة بأسعار تبدأ عند مستوى 20,000 دولار (75,000 ريال) فقط.

صرح مدير فيات كرايسلر التنفيذي مؤخراً، مايك مانلي، أن صانعة سيارات البيك اب الأمريكية تنوي صنع بيك اب متوسطة جديدة تقع أسفل جيب جلاديتور المخصصة للطرق الوعرة من حيث السعر ضمن طرازات المجموعة، حيث تعمل رام حالياً على تطوير منصة جديدة تناسب بيك اب متوسطة مخصصة للأعمال، وهو ما سوف يساعد العلامة على النمو والمنافسة بشكل أقوى لاحقاً، مع التركيز على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة من حيث التكلفة.

هذا ويشير ذلك إلى أن رام تعمل على تطوير البيك اب المتوسطة الجديدة في أقرب وقت ممكن لحل مشكل الفجوة في طرازات الشركة بالمنافسة داخل شريحة سيارات البيك اب، خاصة أنها ستكون مختلف كلياً عن الطرازات المتاحة حالياً، دون التأثير على رام 1500، لتنافس البيك اب الجديدة طرازات كولورادو وكانيون من جنرال موتورز وفورد رينجر.