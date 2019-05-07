عاصمة هولندا ستحظر سيارات البترول والديزل بحلول 2030

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت امستردام، عاصمة هولندا، عن عزمها حظر سيارات البترول والديزل والدراجات النارية من شوارع المدينة بدايةً من 2030، بغرض خفض نسب التلوث الهوائي.

وتؤمن السلطات المحلية في امستردام أن التلوث الهوائي يؤدي لتقصير حياة السكان بمعدل عام بالمتوسط.. وتنوي المدينة حظر سيارات الديزل التي تعدى عمرها 15 عاماً بداية من 2020، مع حظر الحافلات العامة التي تستخدم محركات البترول والديزل بداية من 2022.

من 2025، سيتوسع الحظر لمراكب الترفيه على القنوات المائية للمدينة من استخدام أي محركات احتراق داخلي، والغرض النهائي هو الحظر الشامل لجميع مركبات البترول والديزل بحلول 2030.

وفي محاولة لتشجيع السكان على شراء سيارات كهربائية وهيدروجينية، ستعرض المدينة محطات شحن لجميع ملاك السيارات النظيفة.. ويُقدر الخبراء احتياج امستردام لـ 20,000 محطة شحن تقريباً بحلول 2025 لضمان نجاح هذا المشروع.