كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مميزات ومواصفات مرسيدس بنز CLA كوبيه موديل 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع AutoTrader الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من مرسيدس بنز CLA كوبيه، وهي سيارة تتمتع بالفخامة والأداء القوي وأيضا الشكل الجذاب المعروف لسيارات الكوبيه.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من مرسيدس بنز CLA كوبيه وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.