مرسيدس X-Class إصدار 1 الخاص تظهر رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس بنز الستار عن “إصدار 1” الخاص لـ X-Class بيك أب، والتي تختلف عن باقي نسخ المجال بعدد من المزايا والاكسسوارات الجديدة.

أهم الإضافات الجديدة لإصدار 1 هو توفر ثلاثة ألوان جديدة، أسود Kabara وأبيض Bering والرمادي الحجري، مع شبكة تهوية سوداء وشارات مرسيدس سوداء مع لمسات سوداء أيضاً على مقابض الأبواب وباب الصندوق الخلفي وحدائد السقف، مع جنوط أسود 19 إنش.

كما حصلت البيك أب الفاخرة على بطانة جديدة للصندوق الخلفي، وبالانتقال للداخلية نرى فرش جديد للأرضية مع شارة “إصدار 1” الكرومية على لوحة القيادة، مع مقاعد جلدية مدفأة وزجاج خلفي حامي للخصوصية.

وتعتمد البيك أب الجديدة على محرك 3.0 لتر بست سلندرات بقوة 254 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر، متصل بنظام دفع رباعي، ويبدأ سعر السيارة من 87,500 دولار (328,000 ريال).