سيارة تيسلا تتفوق على مرسيدس وبي ام دبليو واودي في اوروبا!

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما سيطرت بي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4 ومرسيدس بنز C-Class على ساحة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، خاصة في ألمانيا وأوروبا.. حتى قدوم شركة أمريكية صاعدة هزت السوق بكامله، وهي تيسلا.

أظهرت بيانات أخيرة أن تيسلا موديل 3 تفوقت على الفئة الثالثة و A4 و C-Class في عقر دارهم في أوروبا، لتصبح موديل 3 السيدان الفاخرة متوسطة الحجم الأكثر مبيعاً في القارة، بـ 15,755 نسخة مباعة في مارس.

بل وصل الأمر أن موديل 3 كانت السيارة الأكثر مبيعاً في أي فئة في النرويج وسويسرا وهولندا، لتستحوذ على 29% من حصة السوق بأكمله في النرويج.

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الأكثر إبهاراً ان موديل 3 حققت كل هذا رغم عدم دخولها لبعض الأسواق الرئيسية بعد في أوروبا، مثل بريطانيا، والتي ستبدأ المبيعات فيها الشهر المقبل.

الصورة النهائية أن الصانعات الألمانية الفاخرة الشهيرة تواجه منافسة شرسة من خلف الأطلنطي في تيسلا، خاصة مع ضغط الحكومات الأوروبية باستمرار نحو التوجه للسيارات النظيفة، وهو ما بدأت الشركات الألمانية بالدخول فيها بقوة بالفعل مؤخراً، رغبة في الحفاظ على مكانتهم واستباق المستقبل.