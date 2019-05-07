عروض نيسان الرمضانية على تقسيط سيارات صني وسنترا ومكسيما 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت نيسان السعودية بتمويل من الأهلي التأجيري، عروضاً على سيارات نيسان، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك بأفضل قسط شهري: نيسان صني: ابتداءاً من 699 ريال.

نيسان سنترا: ابتداءاً من 899 ريال.

نيسان مكسيما: ابتداءاً من 1,498 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “في شهر الخير .. عروض نيسان طبعاً غير”. مميزات العرض: خدمة المساندة على الطريق لمدة 3 سنوات من مرني.

قسائم شرائية من “سوق.كوم” تصل إلى 1,500 ريال.

عروض خاصة للسيدات وموظفي الشركات الكبرى. صورة العرض:

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