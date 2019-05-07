منشأ وأماكن صناعة سيارات جاكوار البريطانية المملوكة للهنود

الخليج ٣٦٥ نت – جاكوار هي صانعة سيارات بريطانية فاخرة ولكنها لم تحقق نفس درجة النجاح والانتشار المماثلة للصانعات الألمانية مثل بي ام دبليو ومرسيدس واودي.
الشركة التي نعرفها بجاكوار الآن بدأت حياتها باسم Swallow Sidecar عن طريق رجلين عاشقين للدراجات النارية، ويليام ليونز وويليام وولمزلي، في عام 1922، قبل تراجع وولمزلي لاحقاً عن المشروع واعتماد ليونز على نفسه، والذي قام بإعادة تسمية الشركة بـ S.S. Cars المحدودة.
وقد أطلقت الشركة أول موديلاتها، جاكوار 100، في 1935.. وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945، تغير اسم الشركة رسمياً لجاكوار، ليصرح ليونز آنذاك أن هذا الاسم مميز وله طابع بريطاني أكثر من مجرد S.S. Cars.
أول موديل تم إنتاجه عقب تغيير اسم الشركة لجاكوار هو XK120، والتي أصبحت واحدة من أكثر السيارات الأيقونية والمحبوبة في التاريخ.
والآن جاكوار مملوكة لشركة جاكوار لاند روفر، وهي نفسها مملوكة لعملاقة صناعة السيارات الهندية تاتا.. وتقوم الشركة بإنتاج موديلاتها في عدد من المصانع في بريطانيا والنمسا والبرازيل، لتقتطع جزءاً من السوق الفاخر لنفسها وتحوز باحترام وإعجاب الكثيرين.
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