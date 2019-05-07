الشرطة الألمانية تصادر 120 سيارة رياضية لمشاركتهم في سباق!

الخليج ٣٦٥ نت – صادرت الشرطة الألمانية خلال الأسبوع الماضي 120 سيارة رياضية بعد اكتشاف مشاركة ملاكهم في رالي غير قانوني بالشوارع العامة يحمل اسم يورو رالي “Eurorally”.

بدأ الحدث في النرويج كرحلة متعددة الأيام عبر قارة أوروبا تبدأ في العاصمة النرويجية أوسلو وتنتهي في براغ عاصمة التشيك، حيث بلغت تكلفة المشاركة لكل شخص بها 900$ (3,375 ريال)، وقد قام المتسابقون خلالها بالقيادة على أحد امتدادات طريق الأوتوبان الألماني يوم الخميس الماضي.

ورغم أن هذا الجزء من طريق الأوتوبان يعرف عالمياً بعدم امتلاكه أي حدود للسرعة، إلا أن السائقين كانوا يتسابقون ضد بعضهم البعض بسرعات تصل إلى 250 كم/س بمسار A20 شرق فيسمار، في شمال شرق ألمانيا، وهو ما يعد أمر غير مسموح على أي سرعة، مما دعا بعض السائقين القلقين على الطريق لمهاتفة الشرطة التي أتت لاحقاً وصادرت كافة السيارات المشاركة.

حسب موقع Eurorally، لا يعتبر الحدث منافسة بمعناها التقليدي ولكنها خطة ترفيهية لعشاق السيارات، وهو ما جعل الشرطة الألمانية تعتير أن الحدث قانوني بالفعل وبدأت في الإفراج عن السيارات المصادرة ولكن في مجموعات من 4 كل ساعة لتفادي قيام المشاركين بالتسابق معاً على الطرقات العامة مرة أخرى.

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هذا وقد تم السماح لأغلب السائقين بمعاودة القيادة مرة أخرى، حيث وصلوا لاحقاً إلى بولندا مع التأكيد على أهمية عدم التسابق بين المشاركين بشكل يعرض الآخرين للخطر.