لصوص نيويورك يتجهون لسرقة المرايا الجانبية من السيارات الفاخرة!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جريدة نيويورك بوست الأمريكية مؤخراً عن انتشار ظاهرة سرقة المرايا الجانبية من السيارات الفاخرة بحي مانهاتن في مدينة نيويورك.

حسب قسم شرطة نيويورك، تعرضت 18 سيارة ما بين 1 مارس و25 ابريل لسرقة مراياتها، حيث حدثت أغلب السرقات بمقاطعات محددة، وقد تضمنت العلامات المستهدفة كل من اودي، بورش، مرسيدس، لكزس، وبي ام دبليو، حيث أن أغلب هذه العلامات تقدم طرازات مختلفة مزودة بمرايا جانبية تحمل بداخلها كاميرات للمساعدة في رصد النقاط العمياء والركن، لذا تتراوح قيمة المرآة الواحدة ما بين 1500-2000 دولار (5,625 إلى 7,500 ريال).

صرح المتحدث باسم شرطة نيويورك أن هذه الظاهرة الجديدة تنتشر تحديداً في شمال حي مانهاتن ولا تتواجد في كافة أرجاء مدينة نيويورك، حيث يقوم اللصوص في كافة هذه الحالات بسرقة المرآتين معاً من السيارات الفاخرة، ما يشير بوضوح إلى نيتهم إعادة بيعها، حيث تقع أغلب السرقات في ظلام الليل.

هذا وقد أخطرت الشرطة المواطنين في النهاية إلى أن أغلب ملاك السيارات هذه الأيام أصبحوا يميلون لتجاهل صوت إنذار السيارات لكثرة تفعيله بالخطأ، ولكن من المهم أن تلقي نظرة على سيارتك في حالة سماعك له والاتصال بالشرطة فوراً إن كان هناك أمر مريب يحدث.