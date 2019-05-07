كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي مواصفات رينو "كادجار" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت شركة "رينو "كادجار" أن تحتل مكانة قوية في فئتها علي مستوي العالم، وفي مصر بشكل خاص بعد أن تصدرت "كادجر" قائمة الأكثر مبيعًا في فئتها لعام 2018.

وتأتي نسخة رينو "كادجار" الجديدة بمظهر خارجي أكثر جاذبية ولكن بنفس أبعاد السيارة المتعارف عليها، وابرز ما تم تطويره النظام الضوئي المعزز بتقنية الـ LED النهارية، مصابيح ضباب من الـ LED مع تقنية LED Pure Vision، وتأتي في هذه النسخة مصابيح الضباب بشكل مستطيل مدمج مع الصادم الأمامي .

ومن الملاحظ أن " كادجار" الجديدة طعمت بمزيد من لمسات الكروم التي أعتلت مقدمة السيارة وشبكة التهوية الأمامية والذي امتد علي الصادم ليحيط بمصابيح الضباب بشكل مستطيل، وتطعيمات الكروم امتدت علي جوانب السيارة لتشمل إطار الزجاج، وأسفل الأبواب، لتظفي مزيد من الفخامة علي السيارة .

وشمل التغيير المصدات الأمامية والخلفية التي أضافت مزيد من الأناقة علي جسم السيارة.

وتقف" كادجار " الجديدة علي عجلات رياضية جديدة كلياً قياس 17 و 19 بوصة ، كما تقدم في ثلاثة ألوان جديدة هي "Oural Green" و "Iron Blue" و "Highland Gray".

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ولم يقف تجديد السيارة علي الشكل الخارجي فقط بل أمتد ليشمل المقصورة الداخلية التي أصبحت تحتوي على شاشة جديدة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، والتي تعرض نظام R-LINK 2 ، والذي يشمل علي وظيفة عرض الهواتف الذكية بخاصية Android Auto و Apple CarPlay.

كما زودت "كادجار" بلوحة تحكم جديدة لتكييف الهواء الأوتوماتيكي بتصميم مختلف كلياً عن النسخة السابقة.

وشمل التجديد مقاعد السيارة لتوفير مزيد من الراحة، والتي دعمت لتوفر راحة أكبر للركاب خاصة في الرحلات الطويلة .

وتقدم "كادجار" الجديدة في السوق العالمي بمحرك أكبر سعة 1.3 لتر، ومن المتوقع أن تتوفر النسخة الأحدث من "كادجار" بنفس المحرك المتوفر في السوق المصري حالياً، سعة 1.2 لتر مزود بشاحن هواء توربيني بقوة 130 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم 205 نيوتن متر مرتبطبناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، وتتسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 10.1 ثانية.

وتعد "كادجار" واحدة من أكثر السيارات في هذه الفئة توفيرا للوقود، حيث تستهلك 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتتوفر النسخة الحالية من "كادجار" بأربع فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 413.000 جنيه لفئة Vision، 433.000 جنيه للفئة الثانية Dynamic، وتأتي الفئة الثالثة Signature بسعر رسمي 448.000 جنيه، أما فئة Signature Plus الأعلى تجهيزاً تقدم بسعر رسمي 465.000 جنيه .