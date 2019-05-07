كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي توفر أقل من 100 نسخة من شيرون للحجز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للحصول على سيارة بوجاتي شيرون جديدة سيكون عليكم دفع مبلغ ضخم يصل إلى 2.9 مليون دولار كبداية ، أو 3.26 مليون دولار لشيرون سبورت ، ومع ذلك فلدى بوجاتي أقل من 100 نسخة جديدة متاحة للمشترين الأثرياء. وقال مدير الاتصالات في بوجاتي، تيم برافو ، “إن أقل من 100 وحدة من أصل 500 وحدة لا تزال متاحة.” ولكن لا يتوقع تسليمها للراغبين في الحجز قبل عام 2022.

ومن بين 400 شيرون تم حجزها بتعديلات خاصة حسب الطلب ، سلمت الشركة 180 نسخة منهم فقط وربع نسخة شيرون المسلمة أي 46 نسخة تم بيعها في الولايات المتحدة. وتعد شيرون سبورت ، على الرغم من أنها الأحدث بين الاثنين ، الأكثر شعبية. وقال برافو إن شيرون سبورت أكثر من شعبية من شيرون , وتستخدم شيرون سبورت بالطبع ، نفس المحرك ذو الشاحن التوربيني الرباعي الذي تستخدمه شيرون، لكنها أقل في الوزن ومزودة بتحديثات مثل نظام التعليق الأكثر وضوحًا ، ونظام نقل عزم الدوران المحسّن ، وتعديلات أيروديناميكية ، وكذلك تحسين القيادة.

وتنتج شيرون 1.479 حصان وعزم دوران 1500 نيوتن متر ، فيما قال الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان إن سيارة شيرون يمكن أن تصل بسهولة إلى 440 كم في الساعة أو 450 كم في الساعة.