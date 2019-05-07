تغطية عروض سيارات كيا الجبر 2019 الرمضانية للكاش والاقساط

الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق شهر رمضان المبارك إنطلقت عروض كيا الجبر الرمضانية لهذا العام وعلى العديد من السيارات على الكاش والأقساط ايضاً.
وتقدم وكالة كيا الجبر عروضاً على جميع سيارات كيا موديلات 2019 لوصول موديلات 2020 ويأتي هذا تحت شعار “لاحقين على السداد”، ويسري العرض حتى نهاية شهر مايو 2019 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق.
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