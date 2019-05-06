بالأسماء.. تعرف على 10 سيارات تراجعت أسعارها خلال "مايو" الجاري

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن "مايو" الجاري، سوف يكون شهراً مختلفاً، وسيشهد العديد من المفاجآت التي تتعلق بأسعار السيارات، فرغم مرور 6 أيام فقط على بداية الشهر، إلا أن 10 سيارات شهدت أسعارها تخفيضات كبيرة، وسط توقعات بمزيد من الخصومات تزامناً مع حلول شهر رمضان، والذي عادةً ماتتنافس الشركات خلاله لتقديم العديد من العروض والخصومات.. "سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة للتخفيضات الأخيرة.

فيات

أقرت شركة "فيات – كرايسلر أوتومبيل" مصر، تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها فيات "تيبو"، وصلت 42 ألف جنيه.

وشملت قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها الشركة بداية من مايو الجاري جميع فئات السيارة المقدمة في نسختين "سيدان"، "هاتشباك".

وتراوحت نسبة التخفيضات علي "تيبو" بين 13 و 42 ألف جنيه، علي جميع فئات فيات "تيبو" الـ5، حيث أصبحت أسعار الفئة الأولى من "تيبو"، 214.900 جنيه، بدلاً من 227.900 جنيه، بخصم 13.000جنيه، بينما بلغ التخفيض على الفئة الثانية 14ألف جنيه، لتباع بسعر 223.900 جنيه بدلاً من 237.900 جنيه .

ووصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى 23 ألف جنيه ، لتباع بسعر رسمي 269.900 جنيه بدلاً من 292.900 جنيه، بينما انخفضت أعلى فئة من "تيبو" السيدان بنسبة 29ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي 299.900 جنيه، بدلاً من 328.900 جنيه.

وحصلت فئة الهاتشباك علي أعلي نسبة تخفيض حيث خفضت 42.000 جنيه دفعة واحدة، وأصبحت تباع بسعر رسمي 284.900 بدلاً من 326.900 جنيه .

جدير بالذكر أن هذا التخفيض يعد الثالث على أسعار فيات تيبو، منذ تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، مطلع "يناير" الماضي.

كما أقرت "فيات – كرايسلر أوتومبيل" مصر، تخفيضات جديدة، على أسعار سيارتها الشهيرة x500، وهي المرة الثالثة، أيضاً التي تُخفض فيها "فيات"، أسعار x500، منذ تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية.

وبلغت التخفيضات الجديدة على x500، حوالي 51 ألف جنيه، ليصبح سعرها 429 ألف جنيه، بدلاً من 480 ألف جنيه.

وتعد x500، السيارة الثانية التي تعلن "فيات"، عن تخفيضات على أسعارها خلال شهر مايو الجاري، بعد شقيقتها "تيبو".

مازدا

وقدمت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "مازدا" اليابانية في مصر، تخفيضات على جميع فئات السيارة اليابانية

"مازدا 3"، بداية من مايو الجاري .

حيث قدم "غبور" السيارة اليابانية في 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتي جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان.

وتأتي السيارة اليابانية في نسختين الأولي تنتمي إلي فئة "السيدان"، والثانية "هاتشباك"، وتأتي النسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت نسخة الـ"هاتشباك" بناقل حركة ستبترونيك من 6 سرعات.

وأقرت "غبور" تخفيضات جديدة خلال مايو الجاري وصلت إلي 31 ألف جنيه علي جميع فئات "مازدا"، لتبدأ أسعار النسخة السيدان من 309 ألف جنيه لفئة Luxury، بينما وصلت أسعار الفئة الثانية Sport إلى 369 ألف جنيه، كما خفضت الفئة الثالثة "هاتشباك" لتباع بسعر رسمي 373 ألف جنيه، بدلاً من 404ألف جنيه.

ويعد هذا التخفيض هو الثاني لمازدا 3 منذ بداية 2019 الجاري حيث حصلت السيارة علي تخفيض في فبراير الماضي وصل إلي 18ألف جنيه.

هيونداي

كما قدمت "جي بي غبور أوتو" للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها السيدان النترا AD "فيس لفت" و الرياضية متعددة الاستخدامات "كاريتا" بداية من مايو الجاري .

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وخفض غبور، جميع طرازات النترا AD "فيس لفت"، بقيمة 15.100 جنيه، لتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 299.900 جنيه، بدلاً من 315 ألف جنيه، وأصبحت الفئة الثانية تباع بسعر رسمي 309.900 جنيه، والثالثة أصبح سعرها الرسمي 329.900، وتأتي الفئة الرابعة بسعر رسمي 344.900 جنيه، بينما قدم غبور الفئة الخامسة بسعر رسمي 369.900 جنيه، وأصبحت الفئة السادسة تباع بسعر رسمي 389.900 جنيه، بينما قدمت أعلي فئة بسعر رسمي 439.900 جنيه .

وكشفت قائمة أسعار مايو عن تخفيض السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل علامة هيونداي "كاريتا"، بقيمة وصلت إلي 25 ألف جنيه .

وشمل التخفيض جميع فئات السيارة الخمس، وأصبح سعرها الرسمي في مايو يبدأ من 340 ألف جنيه بدلاً

من 360 ألف جنيه بنسبة تخفيض 20 ألف جنيه.

كما خفضت غبور الفئة الثانية من "كاريتا" بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 360 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه .

بينما حصلت الفئة الثالثة والرابعة والخامسة علي التخفيض الأكبر الذي وصل إلي 25 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها الرسمية 385 ألف جنيه للفئة الثالثة، بينما قدمت الفئة الرابعة بسعر رسمي 405 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه، وخفضت الخامسة الأعلى تجهيزاً بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 415 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه .

جيلي x7

أقرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، تخفيضاً على أسعار طراز جيلى إيمجراند X7 بقيمة 15.1 ألف جنيه لتصل إلى 299.9 ألف جنيه، مقابل 319 ألفاً سابقًا.

وتحمل "x7" الجديدة محركاً مكون من 4 أسطوانات سعة 1300 سي سي، مزود بشاحن هواء تربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكCVT، بقوة 131 حصان وعزم 185 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود السيارة إلى 55 لترًا، ومتوسط استهلاكها 6.7 لتر/100 كيلومتر.

شانجي

كما أعلنت شركة بودي جروب، وكيل علامة شانجي المملوكة لمجموعة بايك الصينية لصناعة وتطوير السيارات الصينية في مصر، عن تخفيضات على الفئة الأولي من سيارة شانجي M-50 العائلية، تصل إلي 12 ألف جنيه.

ووصلت أسعار الفئة الأولى من شانجيM-50، إلى 184 ألف جنيه، بدلاً من 196 ألف جنيه.

نيسان

وكشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لها، والتي شهدت خصومات كبيرة، على غالبية موديلاتها، بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث انخفضت أسعار جميع فئات "نيسان صني"، بمقدار 11 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى AT STANDARD، 209 ألف جنيه، بدلاً من 220 ألف جنيه، أما الفئة الثانية FULL OPTION، فأصبح سعرها 220 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار أعلى فئة SUPER SALON، إلى 231 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه.

كذلك تراجعت أسعار "نيسان سنترا"، بمقدار 18 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى P1، 269 ألف جنيه، بدلاً من 287 ألف جنيه، وسعر أعلى فئة P2، 287 ألف جنيه، بدلاً من 305 آلاف جنيه.

واستقرت أسعار "نيسان جوكي"، "هاي لاين"، عند 355 ألف جنيه، بينما شهدت أسعار "نيسان قشقاي"، خصماً بقيمة 30 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى BASE، 379 ألف جنيه، بدلاً من 409 ألف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية 409 ألف جنيه، بدلاً من 439 ألفاً، فيما بلغ سعر أعلى فئة SPORT، 439 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.

ولم تشهد أسعار نيسان "بيك أب"، أي تغييرات، حيث استقرت أسعار الفئة الأولى SINGLE CAP، 254 ألف جنيه، أما الفئة الثانيةSINGLE CAP AC، فبلغ سعرها 260 ألف جنيه، واستقر سعر أعلى فئة DOUBLE CAP AC، عند 360 ألفاً.