فيات تقر تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها x500

أقرت شركة "فيات – كرايسلر أوتومبيل" مصر، تخفيضات جديدة، على أسعار سيارتها الشهيرة x500، وهي المرة الثالثة، التي تُخفض فيها "فيات"،

x500

أسعار، منذ تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية.

وبلغت التخفيضات الجديدة على x500، حوالي 51 ألف جنيه، ليصبح سعرها 429 ألف جنيه، بدلاً من 480 ألف جنيه.

وتعد x500، السيارة الثانية التي تعلن "فيات"، عن تخفيضات على أسعارها خلال شهر مايو الجاري، بعد شقيقتها "تيبو".

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