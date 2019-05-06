“بالصور” نظرة على أبرز السيارات المشاركة في عالم مارفل

الخليج ٣٦٥ نت – يعد عالم مارفل السينمائي “Marvel Cinematic Universe – MCU” قوة هائلة في عالم صناعة المحتوى المرئي مع 22 فيلم مختلف و10 مسلسلات تلفزيونية يتشاركون جميعاً القصة نفسها، ما سمح لهذا العالم بالسيطرة على الشاشة الكبيرة وحتى الصغيرة لحوالي عقد كامل من الزمان، وقد ظهرت خلال مختلف هذه الأفلام عدة سيارات مميزة حقاً تساهم في جعل أغلب الأحداث والقتالات أكثر إثارة وتميزاً.

ايرون مان – تيسلا رودستر

فور بدء عرض فيلم آيرون مان بشاشات السينما، كان عمر تيسلا رودستر لا يتعدى 3 أشهر، حيث تسلم إيلون ماسك أول نسخها في فبراير 2008، وفي شهر مايو تم عرض الفيلم لنرى واحدة من نسخ رودستر التي لم يكن هناك سوى 3 منها بالعالم داخل مرآب توني ستارك.

ايرون مان 3 – اودي R8 e-tron

في 2009، استعرض اودي نموذج R8 كسيارة كهربائية اختبارية باسم e-tron عبر محرك كهربائي قدرته 376 حصان تنوي تحويلها لسيارة إنتاجية، رغم أن ذلك لم ينجح بذلك الوقت، ولكن ظهر توني ستارك الحامل للقب ايرون مان خلال الفيلم الثالث يمتلك نسحتين منها باللونين الأبيض والأحمر، حيث تدمرت الأولى خلال معركته مع ماندرين لينتقل لاحقاً إلى النسخة الحمراء.

كابتن أمريكا: جندي الشتاء – شيفروليه كورفيت ستينجراي

ظهرت شيفروليه كورفيت ستينجراي أيضاً قبيل تدشينها بثاني أفلام كابتن أمريكا، وهو ما اعتمدت عليه شيفروليه لاحقاً في دعايتها عبر توزيع قصص كابتن أمريكا المصورة عند تدشين السيارة في فبراير 2014.

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بلاك بانثر – لكزس LC500

خلال فيلم بلاك بانثر، يظهر ملك واكاندا، تشالا، ممتطياً سقف سيارة لكزس LC500 مطورة من قبل أخته شوري، حيث تستخدم السيارة تقنيات الهولوجرام التي تسمح لها بالتخفي، مع إمكانية التحكم بها عن بعد كي يكون تشالا قادراً على مواجهة خصومه دون الحاجة للانشغال بالقيادة.

افينجرز – اكيورا NSX الكشف

خلال فيلم افينجرز 2012، يُظهر لنا توني ستارك مدى اهتمامه بامتلاك السيارات الاختبارية وقيادتها في الأنحاء، فنرى لأول مرة نسخة كشف من سيارة اكيورا NSX التابعة لهوندا، وهو ما لم توفره الشركة أبداً بشكل إنتاجي.

افينجرز اند جيم – اودي e-tron GT

خلال أحداث فيلم افينجرز ان جيم الأخير الذي لا يزال عرضه مستمراً بالسينمات، نجد أن ايرون مان “توني ستارك” يقود نسخة اختبارية كذلك من اودي e-tron GT، وهو ما يتوافق مع نفس نسق مجموعته من السيارات السوبركار التي تتمتع بمحركات كهربائية، حيث تظهر خلال أحد اللحظات أثناء توجهه لرؤية كابتن أمريكا وتصدر السيارة عندها صوت مميز يزيد من حبكة المشهد، رغم كونها كهربائية في الأساس وبلا أي صوت، ومن المنتظر أن نرى نسختها الإنتاجية في 2020.