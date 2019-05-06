"نيسان" تنضم إلى قائمة تخفيضات "مايو" بخصومات تصل إلى 30 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لها، والتي شهدت خصومات كبيرة، على غالبية موديلاتها، بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث انخفضت أسعار جميع فئات "نيسان صني"، بمقدار 11 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة

AT STANDARD

FULL OPTION

SUPER SALON

الأولى، 209 ألف جنيه، بدلاً من 220 ألف جنيه، أما الفئة الثانية، فأصبح سعرها 220 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار أعلى فئة، إلى 231 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه.

كذلك تراجعت أسعار "نيسان سنترا"، بمقدار 18 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة

P1

P2

الأولى، 269 ألف جنيه، بدلاً من 287 ألف جنيه، وسعر أعلى فئة، 287 ألف جنيه، بدلاً من 305 آلاف جنيه.

واستقرت أسعار "نيسان جوكي"، "هاي لاين"، عند 355 ألف جنيه، بينما شهدت أسعار "نيسان قشقاي"، خصماً بقيمة 30 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة

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BASE

SPORT

الأولى، 379 ألف جنيه، بدلاً من 409 ألف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية 409 ألف جنيه، بدلاً من 439 ألفاً، فيما بلغ سعر أعلى فئة، 439 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.

ولم تشهد أسعار نيسان "بيك أب"، أي تغييرات، حيث استقرت أسعار الفئة الأولى SINGLE CAP، 254 ألف جنيه، أما الفئة الثانيةSINGLE CAP AC، فبلغ سعرها 260 ألف جنيه، واستقر سعر أعلى فئة DOUBLE CAP AC، عند 360 ألفاً.

وكانت 5 علامات تجارية، قد أعلنت عن تخفيضات على أسعار عدد من طرازاتها، خلال شهر مايو الجاري، هي مازدا، هيونداي، شانجي، فيات، وجيلي.