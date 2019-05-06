كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لها، والتي شهدت خصومات كبيرة، على غالبية موديلاتها، بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث انخفضت أسعار جميع فئات "نيسان صني"، بمقدار 11 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة
كذلك تراجعت أسعار "نيسان سنترا"، بمقدار 18 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة
واستقرت أسعار "نيسان جوكي"، "هاي لاين"، عند 355 ألف جنيه، بينما شهدت أسعار "نيسان قشقاي"، خصماً بقيمة 30 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة
ولم تشهد أسعار نيسان "بيك أب"، أي تغييرات، حيث استقرت أسعار الفئة الأولى SINGLE CAP، 254 ألف جنيه، أما الفئة الثانيةSINGLE CAP AC، فبلغ سعرها 260 ألف جنيه، واستقر سعر أعلى فئة DOUBLE CAP AC، عند 360 ألفاً.
وكانت 5 علامات تجارية، قد أعلنت عن تخفيضات على أسعار عدد من طرازاتها، خلال شهر مايو الجاري، هي مازدا، هيونداي، شانجي، فيات، وجيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيسان" تنضم إلى قائمة تخفيضات "مايو" بخصومات تصل إلى 30 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.