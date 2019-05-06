“بالفيديو والصور” أول رحلة لمطار نجران بعد إغلاق دام 4 سنوات

الخليج ٣٦٥ نت – أظهرت صور متداولة وصول أول رحلة إلى مطار نجران بعد إعادة تشغيله صباح اليوم “الإثنين”، وذلك بعد اغلاق دام أربع سنوات، وأوضحت الصور احتفاء وترحيب مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار بركّابها القادمين من جدة.

وكان قد ‏زفّ الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، البشرى لأهالي المنطقة في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بإعادة تشغيل المطار بداية شهر رمضان المبارك.

وكانت قد أعلنت أيضاً الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن الخطوط السعودية ستقوم بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة، موضحة أن القرار جاء بعد موافقة الجهات المختصة وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل المطار.