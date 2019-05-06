ارامكو تطور تقنية سترفع أداء المحركات وتقلل استهلاك الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية في بيان أمس السبت، أنها ستقوم بتطوير تكنولوجيا جديدة لتحسين أداء محركات المركبات وتشكيل وقود جديد أكثر فاعلية، إلى جانب إدخال حلول التهجين والتعامل مع انبعاثات ما بعد الاحتراق باستخدام تقنيات جمع وتحويل الكربون.
وصرحت أرامكو أنها ستقوم بتطوير أساليب الاحتراق المتقدمة؛ تحقيقاً لهدفين هما، خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات التي تتسبب في تلوث البيئة، حيث أن استخدام الوقود الأكثر تطايراً كالبنزين يخفض نسبة الانبعاثات بشكل كبير.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الاحتراق بالضغط هي التقنية الصحيحة، لكنها تُستخدم مع النوع الخاطئ من الوقود وهو “الديزل”، ما يعني أنه يجب فقط تغيير نوع الوقود وبالتالي سينخفض الاستهلاك وتقل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسب تتراوح بين 25% و30%.
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