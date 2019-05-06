الجميح تحصد جائزة من جنرال موتورز لتميز خدماتها المقدمة لعملاء كاديلاك وجمس وشيفروليه

الخليج ٣٦٥ نت – واصلت شركة الجميح للسيارات، واحدة من اكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شفرولية و جي ام سي في المملكة العربية السعودية و الشرق االأوسط و الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك بالمملكة، تميزها على مستوى وكلاء جنرال موتورز بعد أن حصلت للعام الثالث على التوالي والسادس خلال ثماني سنوات على الجائزة الكبرى “ Grandmaster” التي تقدمها جنرال موتورز سنويًا لأفضل وكلائها حول العالم و ذلك لتميزهم في المبيعات و رضا العملاء وخدمات ما بعد البيع من الصيانة و قطع الغيار.

وقد جاء تكريم شركة الجميح للسيارات في حفل كبير أقامته شركة جنرال موتورز في مدينة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة، وقد حضر الحفل وفد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين التنفيذيين بها، يتقدمهم نائب رئيس مجلس المديرين الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات الشيخ إبراهيم محمد الجميح، والشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل.

و تقدم الشيخ إبراهيم الجميح بالشكر الجزيل لكافة منسوبي الشركة لجهودهم المبذولة التي ادت الى هذا الإنجاز و الذي يضاف إلى رصيد الشركة الحافل بالكثير من الإنجازات التي تؤكد على أنها تسير في الاتجاه الصحيح لكسب رضا العملاء والحفاظ على ولائهم.

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وأضاف قائلًا “نشعر بالفخر لحصولنا على الجائزة للمرة الثالثة على التوالي وتحقيقها للمرة السادسة خلال ثمانية أعوام. هذا الإنجاز يعكس بوضوح الرغبة الصادقة على منافسة الذات لتقديم الأفضل دائمًا. وهو خير دليل على العطاء المتجدد الذي يقدمه الجميع والذي تم تقديره من قبل شركة جنرال موتورز التي منحتنا هذه الجائزة الكبرى “.

وتعتبر جائزة “Grand Master” التي تقام للسنة الخامسة عشرة على التوالي من أبرز الجوائز الدولية المرموقة والتي ابتكرتها وطوّرتها شركة جنرال موتورز لتكريم الوكلاء المميّزين على أدائهم الاستثنائي حول العالم، وتقوم الشركة بوضع تقييم دقيق ومعايير صارمة لمختلف قطاعات العمليات، حيث يتم التركيز في التقييم على المبيعات ومؤشرات رضا العملاء وخدمات ما بعد البيع وجودة الخدمة وكافة قنوات التواصل مع العملاء في مركز الخدمة والتسليم والمعارض وذلك وفق المعايير العالمية للتميز في الأداء.