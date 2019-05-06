هيئة الترفيه تعلن عن تحدي للسيارات المعدلة.. والجوائز مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن دعوتها للموهوبين في تعديل وتطوير السيارات الحديثة والكلاسيكية؛ للمشاركة في أكبر تحدٍّ على مستوى المملكة للسيارات المعدلة “تحديات الترفيه” عبر فئة “تحدي الموتورز”. وفيما يخص الجوائز فسيحصل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسار على دعم موجّه لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، حيث يبلغ مجموع الدعم لجميع الفائزين في مسارات التحدي مليون ريال، وسيحصل صاحب المركز الأول على نصف مليون ريال والثاني على 300 ألف ريال والثالث على 200 ألف ريال.

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