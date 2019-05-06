6 طلقات وطعنة سكين بسبب خلاف بين عاشقي فورد وشيفروليه!

الخليج ٣٦٥ نت – من الشائع أن تنشب الخلافات بين عشاق علامات السيارات المختلفة، ولكن بالولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يصل الأمر إلى العنف الجسدي حتى في حالة كان الأمر يتعلق بأي علامة تنتج سيارات أفضل، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو طعن سيدة وإطلاق النار عليها 5 مرات خلال عشاء عائلي.

وفقًا لقناة WSET-TV، استجاب الضباط في مكتب مقاطعة بيدفورد بولاية فيرجينيا الأمريكية لطلب عنف منزلي بنهاية الشهر الماضي، حيث قال ممثل الادعاء إن مارك إدوين تيرنر كان في مأدبة عشاء عائلية في 22 أبريل، عندما بدأ الجدال مع ابن صديقته حول مزايا السيارات التي تنتجها شيفروليه مقابل السيارات التي صنعتها فورد.

بدأ الجدال خارج المنزل قبل أن يتصاعد سريعاً بسبب تأثير للكحول، وهو ما أدى إلى قيام مارك بتهديد ابن صديقته بسكين كبير، وهنا حاولت السيدة والدة الفتى البالغ الحيلولة بين الرجلين لوقف الخلاف، إلا أن السكين قد طعنها مسبباً جرح عميق، ليدخل مارك بعدها إلى المنزل ويعود للخارج حاملاً مسدسه، واستمرت السيدة في محاولة فض الخلاف بين الرجلين، إلا أنها قد أصيبت بخمسة طلقات نارية في قدميها، إلى جانب إصابة ابنها بطلقة في ذراعه، ما أدى لمعانا كلاهما من إصابات خطيرة ولكن غير مهددة لحياتهم.

هذا وفي النهاية، وصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد أن دخل مارك إلى المنزل ليحاول بعدها مواجهة الضباط، قبل أن يتمكنوا من القبض عليه مع توجيه تهم حيازة أسلحة وجرح شخصين له.