كيفية تجنب انفجار اطار السيارة بسبب حرارة الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف في وطنا العربي تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، وتعد الإطارات من أبرز هذه الأجزاء التي تتأثر بالحرارة الشديدة، وتكون معرضة للإنفجار خاصة أثناء السير علي سرعات عالية، وهو ما قد يسبب احتمال انقلاب السيارات بسببها.

ونظراً لأهمية إطارات السيارات الكبيرة كونها أحد أهم وسائل الأمان والسلامة في السيارات، وخطورة تعرضها للتلف والإنفجار، نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة عن كيفية المحافظة على الإطارات خاصة في فصل الصيف.

1- جودة الإطار



يجب عند التوجه لشراء إطارات جديدة إختيار الإطار الملائم لسيارتك من حيث الحجم والجودة والوزن الذى يمكن للإطارات حمله، وعدم النظر إلى شكل أو سعر الإطار عند الشراء.

2- الإطارات الشتوية والصيفية



كثير من قائدي السيارات لا يهتمون بتغيير الإطارات مع تغيير مواسم الصيف والشتاء على الرغم من أهمية هذا الأمر، حيث أن فصل الصيف له الإطارات الخاصة به التي تحتمل ارتفاع الحرارة الشديد، كما أن فصل الشتاء له الإطارات الخاصة بها والتي لا تنزلق بسهولة مع هطول الأمطار.

3- ضغط الهواء

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يجب فحص ضغط الهواء داخل الإطارات بصورة دورية، وذلك لأن ضغط الهواء في الإطارات يتأثر بشدة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، خاصة خلال فصل الصيف.

4- غسيل وتشميع الإطارات



يتسبب ارتفاع درجات الحرارة بشدة في تشققات الإطارات بسبب كونها مصنعة من المطاط، لذا يجب في فصل الصيف المداومة على غسل الإطارات وتجفيفها جيداً ثم تشميعها بهدف الحفاظ عليها من التشققات والتلف.

5- فحص الإطارات



يجب فحص الجدران الجانبية للإطارات بصفة دائمة، للتأكد من عدم وجود أي تلفيات به، سواء كان تآكل أو قطع أو أي عيوب أخرى فى ذلك الجزء المهم من الإطار.

6- تقليل الحمولة



يجب عدم تحميل السيارة بأكثر من الحمولة المقررة لها، لأن الحمولة الزائدة تزيد من الحمل الواقع على الإطارات، وهو ما يزيد من احتمال تعرض الإطارات لخطر الانفجار خاصة في الصيف.