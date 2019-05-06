“بالفيديو” نيسان باترول 2021 الجديدة كليا تحت الاختبار في الامارات

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما عُرفت باترول بكونها سيارة نيسان الأيقونية بطل الدروب، وذلك منذ إطلاقها في 1951، وبما أنها لم تحصل على تحديث منذ 2010، تستعد نيسان حالياً للكشف عن جيلها الجديد كلياً القادم كموديل 2021، وقد تم مشاهدتها مؤخراً أثناء اختبارها على الطرقات الاماراتية، كما هو معتاد.

تظهر باترول بالفيديو محاطة بتمويهات كاملة من مختلف الجهات، ولكن رغم ذلك يمكن ملاحظة امتلاكها تصميم محدث قليلاً مع أبعاد تشير لكونها ذات طابع أكثر هجومية كي تدل على قدرتها بمجابهة الطرق الوعرة دون مشكلة، خاصة مع المظهر الخلفي العضلي بعض الشيء.

وغالبا ما سيتم توفير باترول 2020 بمحركين V8 وV6، على أن يتاح طراز هجين منفصل أو تكون كل النسخ هجينة لدواعي مستويات الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود، كم سيطال التحسين الهيكلة أيضاً، حيث ستزداد صلابتها مع توفير تجربة قيادة فاخرة مريحة على الطريق.

هذا ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل الجديد من نيسان باترول الجيل السابع في وقت ما خلال 2020، على أن تصل للأسواق في 2021.