كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات سيارة أستون مارتن Vantage AMR الكوبيه.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة أستون مارتن عن نسخة" AMR" من سيارتها Vantage الكوبيه بتجهيزات إضافية وبأعداد محدودة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن نسخة " AMR"، والتي يقتصر إنتاجها على 200 سيارة فقط، تظهر في إصدارين مختلفين، فبجانب 141 نسخة قياسية بسعر حوالي 185 ألف يورو ( أي ما يعادل 2 مليون و 60 ألف جنيه مصري تقريباً)، تتوفر أيضا النسخة الخاصة “Vantage 59” بسعر 210 ألف يورو( أي ما يعادل 4 مليون و 266 ألف جنيه مصري تقريباً).

وأشارت أستون مارتن إلى أن النسخة الخاصة “Vantage 59” تتميز من خلال لون الطلاء الخارجي الخاص، وكذلك مزيج الجلد وفرش الكانتارا وحليات خاصة ملونة بالمقصورة الداخلية.

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وتعتمد نسخ AMR على محرك تربيني مزدوج مكون من 8 أسطوانات سعة 4 لتر، بقوة 510 حصان، 625 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مرتبط بناقل حركة يدوي من سبع سرعات.

وبفضل هذه القوة تتسارع الكوبيه الرياضية من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان، في حين تصل السرعة القصوى لها إلي 315 كلم/س.

ومن التجهيزات الإضافية بالنسخة الخاصة Vantage AMR كشافات LED وجنوط مسبوكة قياس 20 بوصة، مع مجموعة التعليق المتوائم Skyhook، والتي تتيح لقائد السيارة الاختيار بين أوضاع الضبط Sport وSport+ و Track..