كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيوندي تضيف تعديلات جديدة على " Ioniq " قبل طرحها رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضافت شركة هيونداي تعديلات جديدة على سيارتها Ioniq الهجين، قبل طرحها رسميا في صيف 2019.

وتعمل السيارة بمحرك بنزين تقليدي إلي جانب محرك كهربائي، تشمل التصميم وأنظمة مساعدة جديدة مع تحسين تجهيزات الاتصالات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن سيارتها Ioniq الهجين تتوفر بثلاثة ألوان جديدة هي Fluidic Metal و Electric Shadow و Liquid Sand.

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وتم تجهيز مقصورة الموديل الجديد من Ioniq بشاشة لنظام الملتيميديا قياس 8 بوصة، كما تتوفر شاشة قياس 10.25 بوصة لنظام الملاحة والملتيميديا مع أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل Car Play وأندرويد Auto وبيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي.

وأشارت هيونداي، إلى أن الموديل الجديد والمقرر طرحه خلال فصل الصيف القادم يزخر بنظام استرداد الطاقة ومكابح الصف الكهربائية، ومساعد آلي للكبح الاضطراري مع نظام التعرف على المارة ومحذر التصادم الأمامي ومساعد الحفاظ على حارة السير ومساعد الانتباه لزيادة تركيز قائد السيارة أثناء السير.

وجاءت السيارة Ioniq الهجين بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر مع محركات كهربائية، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات.