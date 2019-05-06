مجموعة صالح للسيارات تقدم السيارة الرابعة لجامعة الأميرة نورة

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار تعاونها ودعمها للمسيرة الأكاديمية وضمن مساهماتها المجتمعية المؤثرة قدمت مجموعة صالح للسيارات السيارة الرابعة والأخيرة “هيونداي ازيرا فل كامل” لفعالية إبداع ووفاء التي نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تكريما لمنسوبيها وطاقمها الإداري حيث حضر الحفل ممثلا عن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كل من الأستاذ عبد الله العنزي والأستاذ عبد الإله القاسم والأستاذ محمد الجنوبي وتم السحب في حضور ضيافة الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ صالح بن مسفر القحطاني ومجموعة من الحضور , وتم إعلان الفائزة بالجائزة “سيارة هيونداي أزيرا فل كامل” وتوثيق الفوز بالاتصال بالفائزة والتي شكلت المفاجئة صدمة مفرحة لها , وفي جو من الفرحة والسعادة عبر الرئيس التنفيذي الأستاذ صالح القحطاني عن شكره للحضور مشاركتهم المناسبة السعيدة مشدداً على أهمية التعاون بين القطاع الخاص ودعمه لمبادرات المجتمع غير الربحية , كما عبر ممثلي الجامعة عن امتنانهم لمجموعة صالح للسيارات لدعمها مثل هذه الفعاليات.

جدير بالذكر أنه قد تم توزيع ثلاث سيارات أخرى لنفس الفعالية وتم تسليمها لأصحابها حيث تم السحب على الجوائز أثناء الفعالية