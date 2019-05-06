مرسيدس AMG تبدأ تصنيع سياراتها في الصين!

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس AMG على تصنيع أغلب سياراتها عالية الأداء في المانيا، بينما يتم تصدير الكثير من سياراتها الرياضية لباقي أنحاء العالم عبر مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية، ولكن يبدو أن الصانعة الألمانية قررت مؤخراً التوجه إلى الصين كي تصنع سياراتها عالية القوة هناك.

ستكون أولى النسخ المصنوعة من قبل AMG بالصين هي A35 L، والتي تعد النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة المخصصة للصين من سيدان A-Class، حيث سيتم تجميعها هناك محلياً عبر شركة دايملر المشتركة مع الصانعة الصينية بايك.

تم تدشين مرسيدس AMG A35 L 4Matic مؤخراً خلال معرض شنغهاي للسيارات بنفس محرك تيربو 4 سلندر المتاح بسيدان A35 القياسية وCLA35 كوبيه ذات الأربعة أبواب بقوة 302 حصان وعزم 400 نيوتن.متر بدفع رباعي مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات، وتأتي النسخة ذات قاعد العجلات الطويلة بمزيد من المساحة الخلفية للعملاء الصينيين الذين يفضلون الركوب بالخلف مع تعيين سائق خاص.

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هذا وقد أعلنت مرسيدس أن الطلب على موديلات AMG يواصل الارتفاع في الصين على رغم من تطبيق الحكومة هناك ضرائب عالية على المحركات عالية السعة مثل المتواجدة بهذه الطرازات عالية الأداء، حيث ستبدأ الشركة إنتاجها لسياراتها في بكين لاحقاً هذا العام.