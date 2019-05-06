فورد تبدأ قتل محركات V8 تدريجيا

الخليج ٣٦٥ نت – نجح برنامج محركات السحب القسري EcoBoost من فورد لدرجة دخوله لشريحة سيارات البيك اب التي عادة ما كان يفضل عملائها محركات V8 ذات التنفس الطبيعي، وهو ما يثبته أحدث أخبار الصانعة الأمريكية عن نيتها إبطاء إنتاج محركات Coyote V8 سعة 5 لتر.

تستخدم هذه المحركات في موستنج GT، وتتوفر كخيار في بيك اب F-150، ولكن الطلب عليها في انخفاض مستمر مع توجه الملاك لمحركات 2.7 لتر و3.3 لتر و3.5 لتر من نوع V6، وهو ما أدى لوقف أحد مناوبات العمل الثلاثة المختصة بإنتاج محركات V8، حيث تنوي الشركة توجيه هؤلاء الموظفين إلى خط إنتاج محركات V8 سعة 7.3 لتر الأكبر والذي يعد أحدث محرك مخصص لسيارات بيك اب فورد للأعمال الشاقة، وهو ما يسمح لمستخدميه بالاستفادة من قوته الكبيرة دون الحاجة لرفع معدل لفاته في الدقيقة.

هذا وتمتاز محركات EcoBoost بتقديم معدل كفاءة استهلاك وقود أعلى عند التنقل من مكان لآخر، ولكن أثناء العمل الشاق، يتطلب الحصول على معدل قوة عالي منهم رفع معدل لفات المحرك في الدقيقة واستهلاك مستوى أعلى بكثير من الوقود، فيما يعد محرك 7.3 لتر مخصص لمواقع العمل حيثما يستهلك وقود أقل من محركات EcoBoost تحت الضغط مما يجعله عملي للغاية ويتناسب مع البيك اب المخصصة للأعمال الشاقة.