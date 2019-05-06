جسر الملك فهد يحقق 3 أرقام قياسية لأول مرة منذ تأسيسه

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تسجيل الجسر لـ3 أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة في أعداد المسافرين لم يشهدها منذ إنشائه قبل 33 عاماً، وكان ذلك مساء يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المؤسسة أن الجسر سجل أعلى إحصائية عبور بالجانبين بأكثر من 128 ألف مسافر، وسجل أعلى رقم في اتجاه البحرين بأكثر من 65 ألف مسافر، بالإضافة إلى عبور 237 ألف مسافر في يومين فقط.

ورأت المؤسسة أن هذا الارتفاع في أعداد المسافرين جاء تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية وإجازة العمال بمملكة البحرين، إلى جانب تسلم الموظفين رواتبهم مع بداية الأسبوع الحالي قبل دخول رمضان.

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دفعت هذه الأعداد الجوازات البحرينية إلى تطبيق نظام “النقطة الموحدة” خلال أوقات الذروة، كما استنفرت الإدارات العاملة بالجانبين كامل طاقاتها لفك الارتداد خلال الساعة الأولى من بداية الازدحام، وعملت على فتح المسارات العكسية أمام المغادرين إلى البحرين، ما ساهم في تخفيف الازدحام وتسريع حركة المسافرين.

وأخيراً، فقد دعت المؤسسة المسافرين إلى مشاهدة البث المباشر لحركة عبور المسافرين على الجسر والتي تتم على مدار الساعة؛ لاختيار الأوقات الأنسب لسفرهم وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.