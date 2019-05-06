تعرف على السيارة التي تصدرت مبيعات الـ SUV خلال الربع الأول من 2019

كتب: باسل الحلواني

حققت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، انتشاراً واسعاً في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لطبيعتها التي تتناسب مع جميع أنواع الطرق.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات الـ"SUV" المتوسطة، في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت

255 مركبة.

واستطاعت السيارة "جيب رينيجيد"، أن تتصدر مبيعات السيارات الـ"SUV"، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بعدما تمكنت من بيع 85 سيارة، استحوذت بها على حصة 33.3% من مبيعات تلك الفئة.