تعرف أكثر على سيارات فورد مع توكيلات الجزيرة للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كانت بداية شركة توكيلات الجزيرة عام 1987 عبارة عن خيمة صغيرة شكلت المكتب الرئيسي وسط أرض خصصت معرضاً لبيع السيارات وعدد من العاملين بعدد أصابع اليد الواحدة واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثون عاماً تمتلك الشركة أكثر من 200 نقطة بيع تنتشر في كافة أرجاء المملكة.

دعونا نتحدث عن بعض سيارات فورد بشكل عام.