تعرف أكثر على سيارات فورد مع توكيلات الجزيرة للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كانت بداية شركة توكيلات الجزيرة عام 1987 عبارة عن خيمة صغيرة شكلت المكتب الرئيسي وسط أرض خصصت معرضاً لبيع السيارات وعدد من العاملين بعدد أصابع اليد الواحدة واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثون عاماً تمتلك الشركة أكثر من 200 نقطة بيع تنتشر في كافة أرجاء المملكة.
دعونا نتحدث عن بعض سيارات فورد بشكل عام.
- أكبسبديشن : تعتبر أكبر سيارة SUV ب٨ مقاعد وبمحرك ٦ سلندر ٣.٥ لتر يولد قوة ٤٠٠ حصان وبناقل حركة اوتوماتيكي من ١٠ سرعات وتمتلك السيارة قوة سحب كبيرة تصل الى ٤١٧٣ كجم.
- اكسبلورر : سيارة SUV متوسطة الحجم تمتلك محرك ٣.٥ لتر بناقل حركة اوتوماتيكي من ٦ سرعات وتأتي بعدة فئات منها إكسبلورر XLT إكسبلورر Limited إكسبلورر Sport وللعلم تأتي فئة ليميتد برادار أمامي.
- اسكيب : تعتبر سيارة SUV صغيرة تمتلك ٥ مقاعد ومحرك ٢.٠ لتر ايكوبوست وهي ذات حجم مناسب.
- توروس : تعتبر سيارة سيدان متوسطة وتمتلك محرك ٣.٥ لتر ايكوبوست وناقل حركة اوتوماتيكي من ٦ سرعات كما أنها تمتلك انظمة دفع عجلات امامية ورباعية.
- F 150 : هي أكبر سيارة شاحنة مبيعاً في العالم كما انها تمتلك محرك ٣.٥ لتر وبناقل حركة من ٦ سرعات والميزة انها تمتلك سعة خزان الوقود تصل الى ١٣٦ لتر كما ان استهلاك الوقود يصل الى ١٠,٨ كلم/لتر.
- فيغو : سيارجة سيدان صغيرة الحجم وتمتلك محرك ١.٥ لتر وتنتج قوة ١٢٥ حصان وتأتي بعدة الوان مميزة.
- موستنج : سيارة رياضية من الطراز الأول تمتلك عدة محركات مابين ٦ – ٧ سلندر.
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